Петербурженка вернулась из театра с четырьмя сломанными ребрами

В Петербурге женщина отправилась в театр и сломала там четыре ребра. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

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По информации телеканала, инцидент произошел 1 ноября, когда местная жительница отправилась на мюзикл «Мастер и Маргарита» в театр ЛДМ. Когда женщина начала покидать балкон в темноте, она оступилась и упала. Зрительница сильно ударилась лицом и телом о лестницу с ограждениями.

Первую помощь пострадавшей оказала стоматолог, ставшая случайной свидетельницей произошедшего. Бригада скорой помощи доставила ее в медицинское учреждение, где врачи диагностировали у женщины переломы четырех ребер, гематому на лице, жидкость в легких, а также травмы головы и тазобедренного сустава. Сейчас она восстанавливается дома.

Отмечается, что администрация театра принесла пострадавшей извинения. Однако петербурженка намерена обратиться в полицию и призывает установить в месте, где она упала, поручни и освещение.