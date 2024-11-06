В Москве за изнасилование арестовали блогера Голдырева

Гагаринский суд Москвы отправил в СИЗО блогера Ярослава Голдырева по делу об изнасиловании. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.

© Суды общей юрисдикции города Москвы

Голдырева обвиняют в совершении преступления по статье об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу на срок в два месяца — 5 января 2025 года.

«По версии следствия, обвиняемый находясь в квартире жилого дома, применяя насилие, совершил в отношении ранее знакомой ему девушки иные действия сексуального характера», — говорится в тексте.

Голдырев позиционирует себя как «яснознающего целителя», помогающего женщине «встретить своего мужчину, обретя себя». Во «ВКонтакте» у него 1,5 тысячи друзей и 500 подписчиков, а в Telegram — менее 400 подписчиков.