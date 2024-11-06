В Сургуте подросток впал в кому после оздоровительного плавания

В Сургуте 13-летний подросток впал в кому после оздоровительного плавания. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел во время занятий по отработке задержки дыхания под водой. В какой-то момент пострадавший не смог подняться на поверхность — его пришлось вытаскивать из-под воды. При этом подросток ходил в секцию по плаванию уже четыре года.

Причины происшествия пока неизвестны. В данный момент подросток находится в больнице — он был введен в состояние искусственной комы, врачи борются за его жизнь.

Ранее подростка ударило током в трансформаторной будке в Крыму.