В Минздраве Подмосковья отреагировали на данные о смерти женщины от Коксаки

Информация о том, что причиной смерти женщины в Подольске является вирус Коксаки, в настоящее время не является подтвержденной, рассказали в Минздраве Подмосковья. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ранее в СМИ и социальных сетях появилась информация, что в Подольске умерла беременная женщина. Авторы статей предположили, что причиной смерти мог стать вирус Коксаки.

«Говорить о том, что причиной смерти являлся вирус Коксаки, преждевременно до проведения дополнительных исследований», — пояснили в пресс-службе.

Под Москвой 44-летняя беременная заразилась вирусом Коксаки и умерла

Напомним, что Коксаки — это энтеровирусная инфекция, которая сопровождается температурой и сыпью. Вирус в основном поражает детей, передается от человека к человека с водой, через грязные игрушки, при рукопожатиях.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что взял на контроль осуществление процедуры утренних фильтров в школах и детских садах после массовых сообщений о случаях выявления вируса Коксаки в регионах РФ.