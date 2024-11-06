Сорвавшуюся со скалы в Крыму девушку эвакуировали

Девушку, сорвавшуюся с 15-метрового скалистого уступа горы Челеби-Яурн-Бели на главной горной гряде Крыма, эвакуировали спасатели. Об этом сообщает ГУ МЧС Севастополя.

Информация о сорвавшейся с горы девушки в экстренные службы поступила в 14:20. Отправившиеся на место спасатели обнаружили ее на отвесном скальном участке.

«Девушка в районе горы Челеби-Яурн-Бели упала с высоты около 15 метров. Спасатели совершили к ней спуск при помощи альпинистского снаряжения с высоты около 100 метров и подняли наверх, используя лебедку», — говорится в тексте.

После этого девушку передали бригаде медиков для дальнейшей госпитализации.