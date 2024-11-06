Двух полицейских задержали в Ленобласти при получении 1 млн рублей

Двух полицейских подозревают в получении взяток на 1 млн рублей от грузоперевозчиков в Ленинградской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУМВД по Петербургу и области. Начальника одного из отделений полиции Выборгского района Ленобласти и заместителя начальника отдела Госавтоинспекции задержали.

По предварительной информации, оба сотрудника ежемесячно получали незаконное вознаграждение от грузоперевозчиков за покровительство коммерсантам и обеспечение беспрепятственного проезда большегрузов по территории региона.

В случае подтверждения вины сотрудников, они будут уволены из органов внутренних дел и привлечены к наказанию в соответствии с законом, а их руководители будут подвергнуты строгой дисциплинарной ответственности.

До этого стало известно, что начальника ГАИ Петербурга Алексея Тимошенко задержали по подозрению в даче взятки в размере 500 тысяч рублей. По предварительным данным, он передал эту сумму знакомому сотруднику службы «М» УФСБ по Петербургу и Ленобласти в своем рабочем кабинете на улице Маяковского.

Ранее следователи задержали с поличным бывшего и. о. замгубернатора Севастополя Евгения Горлова при получении 6 млн рублей в качестве взятки. Уточняется, что Горлов требовал деньги у представителя «Севастопольгаза». Посредником выступил его приятель Максим Ларин.