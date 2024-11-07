ФСБ возбудила дело о диверсии после схода вагонов с углем в Башкирии

Федеральная служба безопасности России Башкирии возбудила уголовное дело о диверсии после схода более 20 вагонов с угля под Уфой. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

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Правоохранительные органы предварительно установили, что сход произошел в результате взрыва. Следователи полагают, что устройство заложили на хребтовой балке под люком одного из вагонов. По данным экспертизы, для подрыва было использовано бризантное взрывчатое вещество. Подозреваемого задержали, им оказался 31-летний житель Ставропольского края. Инцидент произошел в ночь на воскресенье, 3 ноября.

Известно, что обошлось без пострадавших, на место происшествия направили восстановительный поезд, отметили в Приволжской транспортной прокуратуре. На расписание поездов случившееся не повлияло. Сообщалось, что Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России организовало проверку в связи с инцидентом. В пресс-службе ведомства отмечали, что ответственных лиц железной дороги проверяют по статье "Нарушение правил безопасности движения ж/д транспорта".