Мигранты устроили массовую драку в Москве из-за проститутки

В Москве мигранты из Средней Азии устроили массовую драку с поножовщиной после конфликта с клиентом девушек легкого поведения из Киргизии, сообщил источник.

Драка началась после того, как недовольный клиент начал кричать и требовать деньги обратно. Он позвонил своим друзьям, которые поднялись в квартиру и стали угрожать девушкам, сообщил собеседник «Регнума».

Обеспокоенные девушки обратились за помощью к своим знакомым. Вскоре после этого под окнами жилого дома началась массовая драка, в которой участвовали мигранты из Средней Азии.

Прибывшие на место происшествия оперативники задержали восьмерых мужчин и двух женщин. На девушек были составлены протоколы за занятие проституцией и нарушение правил пребывания в России. Шестеро граждан Киргизии, находившихся в стране незаконно, также получили протоколы за мелкое хулиганство.

В августе на юго-востоке Москвы на Жулебинском бульваре произошла потасовка с участием 23 мигрантов, всех участников доставили в полицию. В прошлом году в Москве после драки на стройке задержали 76 человек.