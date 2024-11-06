В Москве загорелось здание бывшего НИИ «Дельта»

В Московском районе Измайлово загорелось здание бывшего НИИ «Дельта». Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Отмечается, что на месте уже работают пожарные, а на Сиреневом бульваре перекрыли левую полосу. Источник также уточняет, что в последнее время здание пустовало, а летом начался процесс сноса — раньше здесь располагался научно-исследовательский институт, а потом небоскреб отдали под офисы.

Помимо этого, в сети также появились видеокадры с места событий. На них можно увидеть, как из верхних этажей здания валит густой дым.

Ранее один человек пострадал при пожаре в московской пятиэтажке.