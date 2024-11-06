Коллекторы угрожали перерезать горло россиянке и убить детей

Жительница Химок пожаловалась на угрозы коллекторов, которые обещали перерезать горло и убить детей, сообщает 360.ru. По словам пострадавшей, неизвестные сначала начали звонить по телефону, а затем ночью пришли к ее дому. Они порезали дверь, сломали почтовый ящик и приклеили лист с личной информацией женщины рядом с квартирой.

По словам женщины, в ходе телефонных угроз ей угрожали перерезать горло, убить детей, поджечь квартиру. Ситуация осложнилась, когда ночью они пришли к квартире и нанесли ущерб имуществу. Угрозы прекратились только после того, как россиянка обратилась в полицию.