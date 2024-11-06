Девушка сожгла мусорные контейнеры и 2 машины чтобы отомстить полиции

Жительница Химок подожгла 5 мусорных контейнеров и 2 автомобиля, чтобы отомстить полиции за административное дело. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Согласно информации источника, 21 октября 33-летняя девушка была задержана сотрудниками полиции за мелкое хулиганство — она вышла на улицу в нетрезвом виде, после чего стала ругаться на прохожих. Полицейские доставили девушку в отдел, а после направили ее в наркодиспансер. Впрочем, до госпитализации не дошло, однако задержанная все равно решила отомстить полицейским.

Оказавшись на свободе, девушка решила поджечь деревянные палеты у мусорных контейнеров — как позже призналась нарушительница, она хотела «добавить полиции работы». Однако, в какой-то момент огонь распространился на припаркованные рядом автомобили, после чего два из них сгорели.

В итоге на девушку завели уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ — «Умышленное уничтожение чужого имущества». Теперь ей грозит наказание вплоть до двух лет лишения свободы.

Ранее мужчина заживо сжег жену в Подмосковье.