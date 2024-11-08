Число погибших при обрушении отеля в Аргентине возросло до восьми

Аргентинские спасатели нашли тело последней девушки, которая числилась пропавшей без вести после обрушения отеля в курортном городе Вилья-Хесель. Об этом сообщил телеканал TN.

Таким образом число жертв обрушения достигло восьми. Информации о том, что в отеле в момент обрушения могло находиться больше людей, нет.

10-этажная гостиница, в которой проходил масштабный ремонт, обрушилась ночью 29 октября. За два месяца до этого власти города обязали владельцев отеля остановить работы по обновлению здания, которые не были согласованы.

В ходе разбора завалов спасателям удалось найти живыми туристку, жившую в соседнем здании, которое также пострадало при обрушении, и кошку.