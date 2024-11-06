Задержан последний сбежавший из колонии в Липецкой области

Силовики задержали шестого заключенного, сбежавшего из исправительной колонии №2 в Липецкой области. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По данным собеседника телеканала, мужчина прятался в заброшенном доме в населенном пункте на границе с Тамбовской областью.

«Заключенного задержали в поселке Песковатский, он прятался в заброшенном доме», — отметил источник.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали пятерых из шести сбежавших злоумышленников.

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Напомним, что шестеро уроженцев Средней Азии, отбывавших наказание в ИК № 2, совершили побег 26 октября. Для розыска и задержания осужденных был создан оперативный штаб.

Из ориентировок следует, что совершившие побег отбывали наказания за наркотики и изнасилования. Пятеро преступников были пойманы по горячим следам, поиски последнего продлились до 6 ноября.