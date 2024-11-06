В РФ зафиксировали рост популярности схемы «Мамонт» среди мошенников

В России зафиксировали рост популярности криминальной схемы «Мамонт» среди мошенников. Об этом сообщается в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Там отметили, что первые многочисленные случаи применения этой схемы в РФ были зафиксированы еще летом 2019 года. В ее классической версии мошенники похищают деньги и данные банковских карт у жертв под предлогом оформления фейковой покупки и доставки товаров с популярных маркетплейсов.

«Одним из фишинговых трендов 2024 года стало возрождение и массовое использование криминальной схемы "Мамонт" (так на сленге мошенников называют жертву)», — говорится в тексте.

В МВД указали, что в новой схеме злоумышленники уже не требуют ввода данных банковской карты на фишинговом сайте, а предлагают установить мобильное приложение сервиса объявлений, которые обеспечивают безопасную сделку. Именно в нем и скрыта шпионская программа, способная перехватывать вводимые данные банковской карты и входящие SMS-коды для кражи денег со счетов клиентов банков РФ.