В США бизнес-джет упал на автомобиль

В пригороде американского Финикса на автомобиль упал бизнес-джет, пять человек погибли. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на полицию и Федеральное управление гражданской авиации США.

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По данным агентства, инцидент произошел недалеко от аэропорта сразу после взлета бизнес-джета Honda HA-420. На месте столкновения самолета с автомобилем возник крупный пожар.

Известно, что на борту бизнес-джета находилось пять человек. Сообщается о пяти погибших, но не уточняется речь идет только об авиапассажирах или есть жертвы и среди находившихся в машине.

Других подробностей произошедшего не приводится. Обстоятельства инцидента выясняются.