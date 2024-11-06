Годовалый ребенок в Москве умер, подавившись сыром

Годовалая девочка якобы умерла, подавившись кусочком сыра, который ей дала мама в Москве. Об этом в среду, 6 ноября, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

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—Трагедия случилась накануне днем в поселении Десеновское. Женщина была на кухне, готовила обед, рядом с ней была малышка. Мама дала крохе кусок сыра, но она подавилась и стала задыхаться. Испуганная мамочка попыталась помочь ребенку и вытащить сыр, но не смогла. Она вызвала скорую. Медики констатировали смерть, — пишет Telegram-канал Shot.

Ранее, 18 октября, 11-летний школьник подавился пластмассовыми пульками, которыми «стрелял» в одноклассников во время урока в одной из школ в подмосковных Котельниках. Ребенок начал задыхаться. Преподаватель вызвал врачей. В больнице с помощью хирургического вмешательства извлекли инородные тела.