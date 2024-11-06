Пятеро человек погибли при падении самолета на автомобиль в США

Пятеро человек скончались при падении малогабаритного самолета на машину неподалеку от аэропорта в американском Финиксе. Об этом в среду, 6 ноября, сообщили в пресс-службе местной полиции.

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Трагедия произошла сразу же после взлета судна. Все погибшие находились на его борту. При этом информация о числе жертв все еще уточняется, передает сообщение правоохранителей Assosiated Press.

В США самолет врезался в здание аэропорта из-за отказа тормозов. Авария произошла в ночь на 19 сентября в авиагавани Тетерборо штата Нью-Джерси.

Легкомоторный самолет Piper PA28 упал в поле для гольфа в Калифорнии, США. У него на высоте около 120 метров резко отказал двигатель. Судно приземлилось на поле для гольфа Haggin Oaks. На опубликованных кадрах было видно, как самолет пронесся по траве около 60 метров и врезался в магазин.

2 августа появились сообщения о падении пожарного вертолета Ми-8 в озеро в Турции. После этого стало известно, что трое граждан России из экипажа воздушного судна спасены, однако у них зафиксированы разного рода травмы.