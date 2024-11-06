В Сибири домашняя бойцовская собака напала на женщину

В Новосибирске местная жительница пожаловалась на нападения собаки бойцовской породы после конфликта с ее хозяином. Об этом сообщает Telegram-канал «АСТ-54».

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По словам сибирячки, все произошло 4 ноября во дворах домов по улице Кочубея. Она увидела мужчину, который выгуливал без намордников стаффордширского терьера и бультерьера, и сделала ему замечание. Между хозяином питомцев и женщиной завязалась словесная перепалка, которая, как утверждает последняя, закончилась для нее тем, что стаффорд вцепился ей в ногу. Но этим конфликт себя не исчерпал.

Он продолжился в тот же день у дома 5/1 по улице Земхунова.

«По дороге домой, он [хозяин собак] встретил меня, и снова начал конфликт, ударил в живот, нанес удар по спине, схватил за куртку и бросил на землю, после чего пнул ногой по спине», — поделилась потерпевшая.

Женщина отметила, что получила не только физические травмы, теперь она боится выходить из дома. Сибирячка написала на обидчика заявление в полицию.