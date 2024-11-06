Спасатели потушили пожар в центре Москвы

Пожар в жилом доме на Тверской-Ямской улице в Москве полностью ликвидирован. Об этом в среду, 6 ноября, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России.

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— Пожар в Москве полностью ликвидирован, — говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале МЧС России.

Площадь пожара составила 80 квадратных метров. По предварительным данным, горели перегородки перекрытий. В результате происшествия никто не пострадал. Спасателям удалось вывести из горящего дома девять человек — их отправили в пункт временного размещения.

Пожар мог возникнуть по причине замыкания электропроводки. Перед началом возгорания в жилом доме 1917 года постройки якобы прозвучал хлопок. Также сотрудники Госавтоинспекции ограничивали движение в центре столицы из-за пожара, обеспечив беспрепятственный проезд спецтехники для тушения возгорания.