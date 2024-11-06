В краснодарской школе №102 произошла массовая драка. В результате инцидента пострадали несколько детей, передает Mash.

Как отмечается, у 14 классов одновременно закончились уроки, и дети ринулись к раздевалке.

«Со слов родителей, гардеробщица просто не справилась с наплывом детей. Охрана тоже не отреагировала. Как итог — давка. У некоторых школьников травмы, порванные вещи и разбитые телефоны», — говорится в публикации.

Также сообщается, что сотрудникам школы провели инструктаж по безопасности. Они утверждают, что повторения ситуации не допустят. Также подчеркивается, что к делу подключилась прокуратура.

Раннее подобный инцидент произошел в Ростове. Там в школе № 75 в раздевалку ринулись почти все учащиеся - более 6 тысяч человек.