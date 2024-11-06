71-летняя певица стала жертвой мошенников в Москве из-за попытки переоформить полис

Камерную певицу Аллу Аблабердыеву обманули мошенники, украв у 71-летней артистки почти 100 тыс. рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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По данным издания, злоумышленники позвонили женщине, представившись работниками регистратуры поликлиники. Они предложили Аблабердыевой переоформить полис онлайн и прислали ссылку на приложение.

Когда артистка скачала программу, то мошенники получили доступ к ее банковским приложениям, откуда вывели 95 тыс. рублей. Сейчас с инцидентом разбираются правоохранительные органы.

Певица Алла Аблабердыева окончила Московскую консерваторию в 1977 году. В расцвет карьеры она активно гастролировала по миру — пела на сценах СССР, Чехии, Венгрии, Кубе, Швеции и Франции. В 1991 году артистка переехала в Лондон, где занялась преподаванием. Ее учеником был британский исполнитель Мика, известный по хиту «Relax, Take it Easy».

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