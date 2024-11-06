В Ангарске школьница сломала спину во время игры на детской площадке

Девятилетняя школьница из Ангарска Иркутской области сломала спину во время игры на детской площадке. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал Mash.

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По словам матери пострадавшей, девочка хотела пройти по подвесной дорожке, однако одна дощечка ушла у нее из-под ног, и та упала на землю. В результате ребенку потребовалась госпитализация. Врачи диагностировали у школьницы перелом поясничного и грудного позвонков. Мать девочки утверждает, что в тот же день с той же площадки в больницу уехал еще один ребенок, получивший менее тяжелые травмы. По факту произошедшего прокуратура и Следственный комитет начали проверку.

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