Россиянка сломала четыре ребра в театре

В Санкт-Петербурге женщина сломала четыре ребра в театре «Ленинградский дворец молодежи». Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

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По сведениям издания, россиянка спускалась со своего места на балконе и неудачно упала. Пострадавшая отметила, что это место не освещается, а вместо ступеньки — выступ без перил и поручней.

Петербурженка во время падения ударилась ребрами о противоположную лестницу. На месте первую помощь и вызов скорой организовала женщина-стоматолог, которая стала очевидицей происшествия.

В Мариинской больнице посетительнице театра диагностировали перелом четырех ребер, большую гематому на лице, жидкость в легких, травмы головы и тазобедренного сустава. Семья пострадавшей связалась с администрацией театра — руководство культурного учреждения извинилось и выразило готовность помочь.

Тем не менее пострадавшая горожанка из-за ухудшения самочувствия решила обратиться в суд.

Ранее сообщалось, что в Старом Осколе Белгородской области девушка завернулась в саван и легла в гроб напротив здания местного детского театра.

Сотрудники полиции отвезли горожанку в отдел. Предположительно, перформансом она хотела привлечь внимание руководства театра, куда ее не взяли на работу.