В Тверской области полиция ликвидировала подпольную нарколабораторию

Тверские полицейские пресекли производство наркотиков, которое житель Москвы организовал под Кувшиново.

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40-летний житель Москвы задержан на территории арендованного им дачного дома в садоводческом товариществе в пригороде Кувшиново. Москвича задержали сотрудники уголовного розыска и подразделения наркоконтроля.

УМВД России по Тверской области сообщает, что при осмотре дома полицейские изъяли пакет с веществом. Эксперты определили, что это - наркотическое средство мефедрон массой 936,2 грамма.

Там же оперативники обнаружили оборудование, для изготовления наркотиков, электромешалку, десять стеклянных поллитровых емкостей с веществом коричневого цвета, различные емкости с жидкостью общим объемом свыше 440 литров, а также пакеты весом десять килограммов с неизвестным веществом. Изъятое направлено на экспертизу.

По оперативной информации, запрещенные вещества мужчина намеревался сбывать через тайники-закладки. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан.