Советника гендиректора МАК «Вымпел» обманули на 62 миллиона

Мошенники якобы обманули советника генерального директора Межгосударственной акционерной корпорации (МАК) «Вымпел» 76-летнего Александра Рахманова на 62 миллиона рублей. По неподтвержденным данным, подозреваемыми оказались две девушки 18 и 19 лет. Об этом в среду, 6 ноября, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

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— 76-летний Александр Рахманов занимает пост советника генерального директора МАК «Вымпел». 10 октября 2024 года ему позвонили якобы из ФСБ и сообщили, что с его счетов неизвестные переводят деньги на нужды ВСУ. Дальше мошенники действовали по стандартной схеме: уговаривали его снять средства со своих счетов и передавать курьерам, чтобы те положили их на «безопасные счета», — пишет Telegram-канал Baza.

По данным канала, Рахманов до конца октября снимал деньги и передавал курьерам в разных районах Москвы. Всего советник гендиректора МАК «Вымпел» якобы отдал преступникам около 62 миллионов рублей. По неподтвержденным данным, 2 ноября в полиции возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

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Ранее, 5 ноября, двух девушек из Новосибирской области заключили под стражу по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере». Одна из фигуранток забрала два миллиона и восемьсот тысяч рублей, передав их напарнице для перевода другим соучастникам. Они общались с организаторами с помощью мессенджера, получая инструкции с указаниями о том, где и когда нужно забрать деньги и куда их отвезти. Девушки работали за процент от похищенной суммы.