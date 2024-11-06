Названа причина пожара в старинном доме в центре Москвы

Пожар в доме, расположенном в центре Москвы, начался из-за взрыва бытового газа. Об этом сообщает Shot.

По данным Telegram-канала, в момент ЧП в квартире был мужчина, он не пострадал. Инцидент произошел около 13:30 в доме на 3-й Тверской-Ямской улице, говорится в публикации.

Как утверждается, житель дома услышал, как взорвался бытовой газ. После произошедшего загорелись межквартирные перегородки. Канал уточняет, что мужчина сразу же вызвал экстренные службы.

Столичный главк МЧС РФ сообщил https://t.me/mchsmsk/10608 в своем Telegram-канале, что в доме происходит скрытое горение межэтажных перекрытий между 4-м и 5-м этажами, а также между 5-м этажом и чердаком жилого дома. Уточняется, что сотрудники МЧС России ликвидируют пожар.

«Сведений о пострадавших не поступало. Дальнейшая информация уточняется», - говорится в публикации.

«Мосгаз» уточняет, что сетевой газ не является причиной инцидента в многоквартирном доме в центре столицы. Сообщается, что после поступления в центральную диспетчерскую заявки на место ЧП оперативно прибыла аварийно-спасательная бригада.

«По предварительной информации произошло замыкание электропроводки. На месте работают оперативные службы», - добавили в газовой компании.

Ранее сообщалось о взрыве в жилом доме в Москве. Как писал Telegram-канал Shot со ссылкой на собственные источники, пострадали по меньшей мере два человека. СМИ писали, что взрыв бытового газа случился в квартире на 5 этаже дома на улице Артамонова в районе Фили-Давыдково. Однако в МЧС опровергли информацию о том, что причиной мог быть бытовой газ.