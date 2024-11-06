Жилой дом 1917 года постройки загорелся в центре Москвы

Жилой дом 1917 года постройки загорелся на улице 3-я Тверская Ямская, 15 в центре Москвы. Перед началом пожара был хлопок. Об этом в среду, 6 октября, сообщил «Вечерней Москве» источник в силовых структурах.

— После хлопка в квартире началось задымление. Происходит открытое горение, межэтажных перекрытий между четвертым и пятым этажом. Поданы стволы на тушение, — рассказал собеседник.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Силовики присвоили пожару второй ранг.

В Башкирии два человека погибли из-за пожара в квартире

Ранее сотрудники МЧС России спасли семь человек на пожаре в центре Москвы. В результате происшествия пострадал один человек. Спасателям удалось оперативно ликвидировать возгорание. Площадь пожара составила 15 квадратных метров.