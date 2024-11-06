Жительница Кузбасса получила более трех лет лишения свободы за похищенный телефон
В Кузбассе женщину приговорили к трем годам и трем месяцам колонии за присвоенный телефон знакомого.
В апреле 2024 года в Кемерове в полицию обратился 39-летний горожанин. Он рассказал, что, находясь в компании, дал женщине свой телефон, чтобы позвонить. После этого она скрылась вместе с гаджетом. Ущерб составил 4 000 рублей.
Правоохранители задержали 32-летнюю жительницу Тайги, которая ранее была неоднократно судима за кражи.
Как сообщили в пресс-службе МВД Кузбасса, суд приговорил горожанку к трем годам и трем месяцам колонии общего режима. Кроме того, злоумышленница должна будет возместить ущерб за похищенное устройство.