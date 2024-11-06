Суд арестовал жителя Подмосковья, который облил жену бензином и поджег

В подмосковном Ногинске арестовали местного жителя, обвиняемого в убийстве жены с особой жестокостью. Мужчина облил женщину бензином и поджег. Об этом в среду, 6 ноября, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.

— Установлено лицо, причастное к совершению данного преступления. Им оказался супруг потерпевшей, который в ходе конфликта, возникшего на бытовой почве, облил свою жену бензином, а затем поджег. Суд заключил мужчину под стражу, — говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале ведомства.

Ранее, 5 ноября, следователи задержали в подмосковном Ногинске 33-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве своей жены с особой жестокостью. С фигурантом провели следственные действия. Следствие намеревалось ходатайствовать перед городским судом о заключении мужчины под стражу.