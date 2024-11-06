Мужчина украл 200 шоколадок в супермаркете в Москве

Мужчина украл 231 плитку шоколада в одном из супермаркетов Москвы. Материальный ущерб составил 28,6 тысячи рублей. Об этом в среду, 6 ноября, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

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— Сотрудник московского магазина заметил, что один из посетителей ведет себя подозрительно. После просмотра записи с видеокамеры выяснилось, что молодой человек положил в продуктовую корзину 231 плитку шоколада массой 100 грамм каждая. После этого он спешно покинул магазин, не оплатив товар на кассе. Материальный ущерб магазину составил 28,6 тысячи рублей, — передает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Ранее, 31 октября, москвич украл из магазина 24 бутылки пива. Ему предъявили обвинение в преступлении средней тяжести. Он полностью признал вину. Его приговорили к 200 часам обязательных работ.

Также, 29 октября, в московском супермаркете на Ленинградском шоссе 25-летний и 29-летний мужчины украли 25 пачек сливочного масла. Они обвиняются в разбое, совершенном группой лиц. Их задержали и предъявили им обвинение по статье о разбое, совершенном группой лиц. Обоих мужчин заключили под стражу.