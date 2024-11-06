В Челябинской области обнаружили труп новорожденного

Тело новорожденного ребенка обнаружили в стиральной машине в одном из домов Саткинского района Челябинской области. Возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщает пресс-служба следственного управления СК России по региону.

"В следственном отделе по Сатке регионального СК РФ возбуждено уголовное дело в отношении 32-летней местной жительницы, подозреваемой по ч. 1 ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка)", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, в ночь на 5 ноября в помещении бани на придомовом участке женщина самостоятельно родила жизнеспособного ребенка. После этого поместила мальчика в полимерный пакет и оставила в стиральной машине. Спустя некоторое время обратилась за помощью в больницу, где после осмотра медиками была установлено, что женщина провела самостоятельные роды.

В настоящее время следователем СК России женщина допрошена в качестве подозреваемой, назначены судебные экспертизы, продолжается проведение следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.