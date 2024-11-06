СК проводит проверку по факту гибели трех рыбаков на Ямале

В Ямало-Ненецком автономном округе проводится доследственная проверка по факту гибели трёх жителей Тазовского района, которые погибли 2 ноября, провалившись на снегоходе под лёд реки Таз.

Об этом сообщает ИА «Север-Пресс» со ссылкой на СУ СК по ЯНАО.

По предварительным данным, мужчины выехали из посёлка Тазовский в сторону села Находка, чтобы проверить рыболовные сети, однако на неокрепшем льду снегоход провалился в полынью.

«Тело мужчины 1995 года рождения в ходе поисковых мероприятий поднято из воды», — добавили в пресс-службе.

Тела ещё двух человек пока не обнаружены.

Ведётся расследование, выясняются обстоятельства происшествия.

Ранее возбудили уголовное дело по факту опрокидывания судна «Григорий Ловцов» в порту Корсаков на Сахалине, в результате чего два человека погибли и ещё один госпитализирован.