Мосгорсуд отправил на пересмотр решение о замене наказания французу Дельпалю

Мосгорсуд вернул в Тверской суд Москвы дело фигуранта Baring Vostok Филиппа Дельпаля для пересмотра его условного срока с заменой на реальный. Об этом в среду, 6 ноября, сообщил корреспондент из зала суда.

— Постановление Тверского районного суда отменить, материалы направить на новое рассмотрение в ином составе суда, — передает корреспондент ТАСС из зала суда.

По информации агентства, МВД объявило Дельпаля в розыск, а инспекция ФСИН обратилась с ходатайством в суд по причине неисполнения осужденным возложенных на него обязанностей. Однако Тверской суд Москвы отказался заменить ему условное наказание на реальное по делу Baring Vostok, отклонив требование ФСИН. Позднее это решение обжаловала прокуратура.

15 июля 2021 года, прокуратура потребовала приговорить к шести годам лишения свободы условно Майкл Калви по делу о растрате двух с половиной миллиардов рублей. Вина Калви по делу инвестиционного фонда Baring Vostok полностью доказана. Однако, 6 августа, Калви получил пять с половиной лет условного срока, как и его партнер француз Филипп Дельпаль получил четыре с половиной года условно, по делу Baring Vostok. В счет наказания Дельпалю зачли время, проведенное в СИЗО, под домашним арестом и под запретом определенных действий. 24 марта 2023 года, Калви и его партнер Дельпаль покинули Россию. Как только с них сняли меру пресечения в виде запрета определенных действий, так они и уехали из России.