«Мисс Россия» и вице «Мисс Мира-2015» София Никитчук задержана в московском аэропорту Внуково за контрабанду ювелирных украшений на 12 миллионов рублей. Об этом сообщает «112».

Никитчук прилетела в Москву из Ниццы, транзитом через Стамбул. Как утверждается, она пошла по «зеленому коридору», однако на таможенном досмотре ей пришлось задержаться.

«Девушка предъявила золотые часы Patek Philippe, два кольца и колье Cartier 750 пробы. Сказала, что не декларировала цацки потому, что это ее личное», - говорится в публикации.

Ювелирные изделия оцениваются примерно в 12 миллионов рублей. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела за контрабанду и уклонение от таможенных платежей. Канал отмечает, что по данным статьям Никитчук может грозить до 5 лет колонии.

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