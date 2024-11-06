Отказалась от лечения и пила алкоголь: как ожог от тепловой пушки убил москвичку

В среду, 6 ноября, стало известно о гибели москвички из-за ожога от тепловой пушки. Девушка отказывалась от лечения и употреблять алкоголь. Нередки случаи, когда тепловые пушки взрывались и приводили к трагедиям. «Вечерняя Москва» рассказала подробности этого случая и выяснила, стоит ли пользоваться такими устройствами и как нельзя лечить ожоги.

Организм москвички не справился с нагрузкой

История началась еще в середине октября. Девушка жила со своим парнем-строителем в гараже в Даниловском районе Москвы, денег на квартиру у пары не хватало. С приходом холодов влюбленные установили в своем жилище тепловую пушку для обогрева.

Однажды, когда она выпивала в гараже, мужчина ненадолго отошел в магазин за едой и напитками. Девушка тем временем уснула в кресле и случайно опустила ногу в тепловую пушку. Когда молодой человек вернулся, нога потерпевшей была покрыта волдырями. Тогда кавалер разбудил возлюбленную и сходил в аптеку за мазью, но на следующий день нога стала выглядеть еще хуже. Пара вызвала скорую помощь. После осмотра медики настаивали на госпитализации, но потерпевшая отказалась и осталась дома.

Находясь на амбулаторном лечении, девушка продолжала сильно выпивать. В воскресенье, 3 ноября, она начала кричать от боли. Парень снова вызвал бригаду медиков, потерпевшую экстренно доставили в реанимацию. Вскоре девушка скончалась в больнице. По словам врачей, ее организм не выдержал нагрузки от ожога и алкогольного отравления одновременно, пишет Telegram-канал Shot.

Как не нужно лечить ожоги

Травматолог-ортопед и кандидат медицинских наук Константин Терновой рассказал «Вечерней Москве», что тяжелые ожоги, которые можно отличить по образующимся на коже пузырям, ни в коем случае не следует лечить в домашних условиях. По его словам, обычные мази в таких случаях не помогут.

— О серьезности ожога говорят пузыри, заполненные светлой жидкостью или кровью. Если происходит обугливание, то восстановление уже невозможно. Ожог — это в принципе тяжелая травма для организма, мази при волдырях бывают бесполезны. При серьезном ожоге или их большом количестве на теле может возникнуть повышенная свертываемость крови, что приводит к тромбам, болезням почек. Поэтому чего не надо делать — лечить ожоги самостоятельно, — пояснил эксперт.

Он отметил, что при получении ожога в первую очередь нужно снять с травмированной части тела одежду, затем — промыть холодной водой. По словам эксперта, это может привести к инфицированию, однако заражение позднее можно вылечить — гораздо важнее оказать первую помощь.

— Сначала надо дать человеку обезболивающее, потом промыть обожженную кожу холодной водой, так как энергия, которая возникает при ожоге, остается в тканях. Даже если мы уберем источник тепла, энергия останется и ткани продолжат «вариться». Даже если от воды начнется какое-то заражение, его потом будут лечить в больнице антибиотиками, — заключил эксперт.

Тепловые пушки уже приводили к взрывам и пожарам

Тепловые пушки не раз приводили к несчастным случаям. Так, в сентябре в волгоградской пятиэтажке загорелась тепловая пушка, оставленная в одной из квартир без присмотра. В результате никто не пострадал, но нескольким жильцам пришлось эвакуироваться.

Другой случай произошел в январе 2024 года в Красноярске. Посреди улицы произошла детонация тепловой газовой пушки, которой отогревали промерзший водопровод. В результате пострадали несколько человек, которые в момент детонации находились в колодце.

В марте 2023 года сломанная электрическая тепловая пушка взорвалась в частном доме во Владимирской области. В результате произошел сильный пожар, после тушения которого спасатели нашли в одной из комнат тело хозяина. Мужчина погиб при взрыве.

В феврале того же года при пожаре в частном доме погибла жительница Иркутской области. Сообщалось, что женщина пришла в гости к знакомым и осталась ночевать в бане. Когда потерпевшая уснула, возле нее загорелась тепловая пушка.

В феврале 2019 года тепловая пушка взорвалась в столовой средней школы в Бурятии. В результате никто не пострадал, однако родители пожаловались на инцидент местному уполномоченному по правам ребенка. Сообщалось, что администрация школы на это никак не отреагировала, не организовала дополнительных проверок оборудования и не оповестила МЧС о произошедшем.

Как правильно пользоваться тепловой пушкой

Чтобы использование тепловой пушки не привело к трагедии, следует соблюдать простые правила безопасности. Так, при работе такого устройства следует регулярно проветривать помещение, особенно если в нем находится человек. В противном случае продукты горения будут скапливаться в комнате, что может привести к взрыву.

Кроме того, тепловые пушки нельзя использовать в подвалах, так как продукты горения тяжелее воздуха и скапливаются у земли. Поэтому даже если в полуподвальном помещении есть окно, осадок будет выветриваться слишком долго.

Наиболее опасны газовые тепловые пушки. Во-первых, их следует держать подальше от предметов, которые могут воспламениться: бумага, электроприборы, сигареты. Перед использованием пушку нужно заранее проверить на наличие утечки или повреждения. Для этого можно обмазать корпус устройства мыльной пеной. Если при работе тепловой пушки на ней образовываются мыльные пузыри, то возможна утечка газа.