Женщина родила в бане и убила своего младенца

В Саткинском районе Челябинской области 37-летняя женщина в бане родила и убила ребенка, передает агентство URA.RU со ссылкой на свой источник. Убийство произошло в поселке Сулея. При этом установлено, что ребенок при рождении был доношенным и здоровым.

В поселке Сулея Саткинского района женщина совершила убийство живорожденного, доношенного и зрелого ребенка мужского пола, — сообщил источник.

Сама женщина обратилась за помощью к медикам в гинекологическое отделение больницы в городе Сатка, где ей был поставлен диагноз «криминальный аборт». Против роженицы возбуждено уголовное дело.

В сентябре жительница Советского района Улан-Удэ выбросила новорожденного ребенка в выгребную яму. Как выяснилось, россиянка жила в частном доме вместе с родителями, но скрыла от них беременность. О произошедшем жительница Бурятии рассказала подруге, а та позже обратилась в правоохранительные органы. Следователи возбудили уголовное дело по ст. 106 УК РФ и назначили судебно-медицинскую экспертизу. Дополнительно проводятся необходимые действия для установления всех обстоятельств случившегося.