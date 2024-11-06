Один человек пострадал при пожаре в пятиэтажке в Москве

Сотрудники МЧС России спасли семь человек на пожаре в центре Москвы. В результате происшествия пострадал один человек. Об этом в среду, 6 ноября, сообщили в пресс-службе ведомства.

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— На первом этаже пятиэтажки в 1-ом Щипковском переулке загорелась квартира. Сотрудники МЧС России в спасустройствах эвакуировали семь жильцов, один человек пострадал, — говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале.

Сотрудникам МЧС удалось оперативно ликвидировать возгорание. Площадь пожара составила 15 квадратных метров.

Ранее, 6 ноября, один человек погиб, а еще один получил травмы при пожаре после взрыва бытового газа в девятиэтажном доме Нововоронеже. Сотрудники МЧС эвакуировали из дома 32 жильца, среди них один ребенок. По предварительным данным, причиной пожара стал взрыв бытового газа. Огонь повредил три квартиры.

Кроме того, 31 октября взрыв газа произошел в пятиэтажке в городе Черкесске. Два верхних этажа оказались разрушены, в результате чего погибли четыре человека, пострадали еще как минимум 11. Главное о трагедии — в материале «Вечерней Москвы».