Суд отклонил кассацию на приговор Игорю Стрелкову

Суд принял решение об отклонении касации на приговор бывшего министра обороны Донецкой народной республики Игоря Стрелкова-Гиркина. Об этом в среду, 6 ноября, сообщает Telegram-канал Shot.

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Уточняется, что Стрелков останется в колонии.

Игорю Стрелкову-Гиркину стало плохо в колонии. Мужчина жаловался на боли в сердце. У 53-летнего экс-министра начали регулярно отниматься руки. Кроме того, у него были приступы стенокардии на фоне ишемической болезни сердца. У заключенного появилась сильная отдышка. Его адвокат настаивает на переводе бывшего министра в больничных стационар. По неподтвержденной информации, мужчине необходима срочная операция на сердце.

18 июля Стрелкова этапировали в исправительную колонию № 5 Кирово-Чепецка Кировской области для бывших сотрудников силовых структур. Именно там он будет отбывать наказание.

В Москве в июле 2023 года был задержан Игорь Стрелков. Об этом сообщили его супруга и адвокат Александр Молохов. Стрелкова часто называют одним из символов «русской весны» 2014 года.