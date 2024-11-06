Тело коллекционера Елютина нашли в его квартире в Москве

Труп коллекционера и владельца собственной галереи Константина Елютина обнаружили в его квартире на Ленинском проспекте в Москве. Об этом, в среду, 6 ноября, сообщил его друг художник Алексей Ваулин.

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— Вчера не стало моего большого друга, наставника и арт-дилера Константина Елютина. Это большая потеря для русского искусства. Светлая память, — написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» Ваулин.

Кроме того, гибель Елютина подтвердил супруг актрисы Ларисы Гузеевой ресторатор Игорь Бухаров. Ресторатор отметил, что благодарен коллекционеру за то, что посоветовал связать жизнь с ресторанным бизнесом.