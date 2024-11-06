Пенсионерка сгорела заживо во время проведения религиозного обряда

В Нижегородской области женщина сгорела заживо. Причиной стали свечи, которые она использовала для религиозного обряда.

© Vse42.ru

Происшествие случилось в квартире в Починках, где жили 84-летняя женщина и ее внук. Утром 6 ноября последний ушел на работу, однако спустя примерно полчаса ему позвонили соседи, которые сообщили о пожаре.

По предварительным данным, возгорание случилось из-за свечей, которые пенсионерка применяла для религиозного обряда. Огонь охватил площадь в 12 квадратных метров. Его потушили, однако женщину спасти не удалось.

Другие детали произошедшего на данный момент устанавливаются, передает NewsNN со ссылкой на источник в экстренных службах.