В столице Камчатки застрелили медведя, замеченного рядом со школой

В Петропавловске-Камчатском заметили медведя рядом со школой и детским садом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

© РИА НОВОСТИ

«Медведь замечен в районе Садового переулка 10/1. Рядом находятся школа и детский сад. Охотовед выехал на место», - говорится в заявлении ведомства.

Позже в МЧС сообщили, что животное отстрелили. Информации о пострадавших нет.

В ведомстве также призвали не делать резких движений, в случае встречи с животным, чтобы не спровоцировать его.