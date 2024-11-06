Несовершеннолетняя пострадала во время атаки беспилотника в Дагестане

В городе Каспийск в Дагестане 16-летняя девушка, по предварительным данным, пострадала во время атаки беспилотника. Об этом стало известно изданию Baza в Telegram-канале.

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Как разузнало издание, несовершеннолетнюю с осколочными ранениями отвезли в больницу. Предположительно, юная горожанка шла по дороге недалеко от места падения одного из дронов.

Как пишет Baza, в атаке на Дагестан участвовали четыре беспилотника А-22 «Летучая лисица».