Полиция задержала подозреваемого в краже двух автомобилей в Москве

Полицейские задержали 42-летнего жителя Ставропольского края, подозреваемого в краже двух иномарок стоимостью более двух миллионов рублей. В отношении мужчины завели уголовное дело. Об этом в среду, 6 ноября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России.

— Им оказался 42-летний приезжий из, который ранее работал заместителем генерального директора в организации по обеспечению работоспособности электростанций, которой принадлежат транспортные средства. Увольняясь, он оставил у себя комплекты ключей от автомобилей и воспользовался ими при совершении кражи. Похищенные машины злоумышленник припарковал во дворе дома на Дорогобужской улице для последующей перепродажи на запчасти, — говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале ведомства.

Силовики установили личность и задержали подозреваемого. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Кража». Ему предъявили обвинение и избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Автомобили изъяли и вернули их владельцу.

Ранее, 5 ноября, под стражу отправили судимого за мошенничество и грабеж 26-летнего москвича за угон машины у таксиста в Подмосковье. Таксист пытался остановить автомобиль, в котором сидел 26-летний злоумышленник. Однако нарушитель протащил его около 100 метров по земле и уехал. Силовики пытались его остановить, однако он продолжил движение и устроил ДТП. Позднее подозреваемого задержали.

Также, 22 октября, полиция задержала 18-летнего жителя Брянской области, подозреваемого в краже машины. В отношении мужчины завели уголовное дело. Он заключен под стражу. Ему грозит до десяти лет лишения свободы. Общий ущерб составил полтора миллиона рублей.