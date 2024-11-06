Суд в Балашихе приговорил мужчину к семи годам колонии за грабеж и разбой

Балашихинский городской суд приговорил мужчину Валерия Бычкова семи годам колонии. Он обвиняется в разбойном нападении и грабежах. Об этом в среду, 6 ноября, сообщили пресс-службе прокуратуры по Московской области.

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— 28 июля 2024 года Бычков, находясь на лестничной площадке многоквартирного дома в городе Балашиха, совершил нападение на женщину, соврал с нее золотые серьги, цепочку с кулоном и браслет общей стоимостью более 36 тысяч рублей. В результате нападения потерпевшей был причинен вред здоровью средней тяжести, — говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале ведомства.

По данным прокуратуры, 29 и 30 июля 2024 года мужчина напал еще на двух женщин, сорвав с них ювелирные украшения общей стоимостью более 88 тысяч рублей. Мужчина будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Ранее, 4 ноября, судимого за мошенничество и грабеж 26-летнего москвича отправили под стражу за угон машины у таксиста в Подмосковье. Силовики пытались его остановить, однако он продолжил движение и устроил ДТП. Позднее подозреваемого задержали. Его обвинили в грабеже в особо крупном размере и заключили под стражу.