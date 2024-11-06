Москвичка скончалась после ожогов от тепловой пушки

В Даниловском районе Москвы девушка уснула в гараже, опустив ногу на тепловую пушку, и получила серьезные ожоги. По неподтвержденным данным, отказавшись от госпитализации и лечения в больнице, она умерла от ожогов и отравления алкоголем. Об этом в среду, 6 ноября, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

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— Анна (имя изменено — прим. «ВМ»), пока его не было, уснула в кресле. Да так крепко, что не заметила, как опустила ногу прямо в тепловую пушку. Анна забила на лечение и продолжила пьяные вечеринки. В прошлое воскресенье ночью она начала кричать от боли. Ей снова вызвали скорую и на этот раз уже госпитализировали. Девушка скончалась в больнице, — пишет Telegram-канал Shot.

По неподтвержденной информации, нога девушки покрылась волдырями после ожога от тепловой пушки. На следующий день ситуация усугубилась и медики настаивали на госпитализации, но она отказалась. Однако она от медицинской помощи отказалась.

Ранее четырехлетняя девочка сгорела заживо на глазах у матери в поселке Ульяновка Тосненского района Ленинградской области. Женщина уложила ребенка спать в пристройке, а для обогрева включила тепловую пушку. Через некоторое время она почувствовала запах гари. Причиной стал искрившийся обогреватель из-за замыкания. Мать попыталась спасти дочь, но огонь был уже слишком сильным. Когда пожарные ликвидировали возгорание, ребенок уже не подавал признаков жизни