Уголовное дело возбудили в Коми после нападения собак на ребенка

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с нападением бездомных собак на ребенка в Республике Коми. Об этом 6 ноября сообщает СК РФ в соцсети.

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«В социальных медиа сообщалось о факте нападения бездомных собак на ребенка в населенном пункте Сосногорск в Республике Коми. Отмечается бездействие местных властей», — отметили в СК.

Бастрыкин поручил и.о. руководителя следственного управления по Республике Коми Алексею Лыжину возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах.

Как сообщалось ранее, собаки напали на несовершеннолетнего в Сосногорске 3 ноября. Местные жители жалуются на большое число бездомных животных в населенном пункте.

В октябре «Парламентская газета» писала о случае, который произошел в якутском поселке Чульман: там бродячие собаки напали на школьницу. Двенадцатилетняя девочка попала в больницу и скончалась там.