Житель Краснодара выманил у 17 девушек более 2,5 млн рублей

Владимирская прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении уроженца Краснодара, который обвиняется в 17 эпизодах мошенничества.

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Потерпевшие - 17 девушек в возрасте от 18 до 22 лет, проживающие в Краснодарском и Ставропольском краях, Республике Башкортостан, Владимирской, Псковской, Воронежской, Рязанской и Кировской областях. С февраля 2023 по март 2024 года они перевели обвиняемому деньги в сумме от шести тысяч до 1,1 миллиона рублей.

По данным владимирской прокуратуры, молодой безработный уроженец Краснодара имел зависимость от ставок на спорт и постоянно нуждался в деньгах. Используя оформленные на маму и бабушку номера телефонов и банковские карты, он через мессенджер знакомился с девушками, чтобы завладеть принадлежащими им денежными средствами.

В ходе общения он уговаривал девушек перевести ему деньги, ссылаясь на проблемы с банковскими картами, необходимостью оплаты комиссии для вывода крупных денежных сумм с банковских счетов и прочие причины. Деньги обвиняемый обещал вернуть после решения своих проблем. Девушки верили и переводили ему свои деньги. Всего краснодарец получил более 2,5 миллионов рублей.

Когда мужчина понимал, что больше денег от девушки не получить, он прекращал с ней общаться и менял свой профиль в мессенджере. После обращения потерпевших в полицию в апреле мужчина был задержан.

Как сообщает региональное УМВД, личность и местонахождение обвиняемого установили оперуполномоченные уголовного розыска отдела МВД России по Камешковскому району.

Обвиняемый признал свою вину. Уголовное дело для рассмотрения направлено в Прикубанский районный суд Краснодара.