Беспилотник снова атаковал Дагестан

Очевидцы рассказали о повторной атаке беспилотника в городе Каспийск в Дагестане. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

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Власти республики пока эти данные официально не подтверждали.

Утром 6 ноября стало известно, что средства противовоздушной обороны сбили дрон над Каспийском. Глава Дагестана Сергей Меликов отметил, что сейчас выясняются обстоятельства произошедшего. Он рекомендовал жителям республики сохранять спокойствие и не публиковать фото и видео с места.

Пролет уничтоженного над Каспийском в Дагестане беспилотника также попал на видео.

Работу аэропорта Махачкалы приостановили

По предварительным данным, в результате атаки дрона никто из мирных граждан не пострадал.

Ранее в Минобороны отчитались о трех сбитых беспилотнках над Курской и Орловской областями.