Житель Урала получил 15 лет за половые преступления над дочерью и ее подругой

Житель Екатеринбурга приговорен к 15 годам колонии строгого режима за насильственные действия сексуального характера по отношению к собственной малолетней дочери и ее подруге, сообщили в Свердловском областном суде.

"Суд вынес приговор екатеринбуржцу, обвиняемому в совершении полового преступления в отношении малолетней дочери и ее подруги. Как установил суд, в марте 2023 года 44-летний житель Екатеринбурга пригласил соседского ребенка в гости к своей дочери. Спустя некоторое время родители девочки заметили ее странное поведение, на вопросы взрослых она ответила, что у соседей играли с дядей во взрослые игры. <…> Свердловский областной суд признал Андрея Малышева виновным по п. "б" ч. 5 ст. 132 УК РФ и назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Также осужденный лишен права заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми, сроком на семь лет.

Мужчина вину не признал, однако представленных суду доказательств оказалось достаточно для постановления обвинительного приговора.