СК требует арестовать мужчину, обвиняемого в изнасиловании девушки в Москве

Следователи ходатайствуют об аресте мужчины, обвиняемого в изнасиловании знакомой девушки. Об этом в среду, 6 ноября, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Москве.

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— 29 октября 2024 года фигурант, находясь в квартире жилого дома, расположенного на улице Вавилова в городе Москве, применяя насилие, изнасиловал ранее знакомую девушку, а также совершил в отношении нее иные действия сексуального характера, — говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале ведомства.

Силовики задержали мужчину и провели с ним следственные действия. Ему предъявили обвинение. Следствие намерено ходатайствовать перед Гагаринским районным судом Москвы о заключении его под стражу.

Ранее, 6 октября, следователи завершили расследование уголовного дела в отношении водителя такси, обвиняемого в изнасиловании пассажирки. Мужчина предстанет перед судом. Проведены все необходимые следственных действия, получены заключения судебных экспертиз, среди которых молекулярно-генетические и психолого-психиатрические. Выводы экспертов полностью изобличают обвиняемого в совершенных преступлениях.

Также, 29 октября, Таганский районный суд Москвы заключил под стражу до 26 декабря Мансура Хайитова, обвиняемого в изнасиловании девушки. Он напал на незнакомую девушку и вырвал из ее рук мобильный телефон. Затем мужчина попытался изнасиловать ее. На месте преступления его задержали сотрудники полиции.